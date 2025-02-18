На найзапекліших напрямках ЗСУ розгромили росіян, яких везли на штурми. Шукають залишки

Покровський напрямок залишається найскладнішим на фронті, там завжди відбувається найбільше кількість боїв. Новопавлівський – теж в "лідерах"

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Українські воїни уразили російську техніку, якою окупанти підвозили своїх військових для штурмів на Покровському і Новопавлівському напрямках – найгарячіших по всьому фронту. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

На Покровському напрямку загарбницька армія проводила наступальні дії в районах Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Новоукраїнки, Піщаного, Удачного, Андріївки та Улакли. Тривали бої в Котлиному, Лисівці, Надіївці та Дачному.

Для доставлення своїх штурмових груп в напрямку на Успенівку росіяни намагались застосувати автівки. В результаті вогневого ураження були знищені три ворожі автомобілі разом з особовим складом.

Мапа: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Росія атакувала в районах Новосілки, Рівнополя, Нового Комара та в напрямку Бурлацького.

Щоб підвезти свої штурмові підрозділи в бік Зеленівки та Костянтинополя противник застосував авто- та мототехніку, по ній вгатила українська артилерія. Триває пошук та знищення залишків російських штурмових груп.

Мапа: Генштаб ЗСУ

16 лютого повідомлялось, що Силам оборони вдалося вибити російських загарбників з села Піщане в Донецькій області.

За словами Зеленського, з початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 46 000 українських військових, ще понад десяток тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні.