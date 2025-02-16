Зеленський назвав нову цифру загиблих та поранених українських військових

Президент заявив, що має деякі дані, але точно не знає кількість загиблих цивільних на ТОТ

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

З початку повномасштабної війни Росії проти України загинули понад 46 000 українських військових, ще десятки тисяч зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

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У президента запитали, скільки, як він думає, Україна втратила людей за час великої війни.

"Ви праві, коли кажете "Як ви думаєте?", бо ніхто не знає точно. Це правда, що є певна кількість загиблих. У нас є 46 000 загиблих військових. Ще більше десятка тисяч – це ті, хто зник безвісти або перебуває в полоні. І ми не можемо точно сказати, бо зниклі безвісти можуть бути мертвими або в полоні", – сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, понад 380 000 військових поранено.

"Ми маємо деякі дані, але абсолютно не знаємо, скільки цивільних загинули на тимчасово окупованих територіях України. Коли Росія атакувала й оточила кілька міст, вона буквально знищувала їх до основи за допомогою танків і артилерії", – додав Зеленський.

Він нагадав, що в містах, які були звільнені від російських загарбників, знайшли масові поховання. Росія проводила масові розстріли та тортури. У деяких маленьких містах, де проживало кілька тисяч людей, було знайдено 500 тіл в одній великій могилі.

"Тому у кожному місці, де Росія перебувала під контролем, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили", – підсумував глава держави.

8 грудня 2024 року Зеленський заявив, що безповоротні втрати України з початку повномасштабної війни становлять 43 000 військовослужбовців.

21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що протягом повномасштабної війни Росія втратила понад мільйон військових, Україна, своєю чергою, – 700 000.