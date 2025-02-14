Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців 14 лютого. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що "на щиті" вдалося повернути тіла загиблих:
→ з Курахівського напрямку;
→ з Покровського напрямку;
→ з Бахмутського напрямку;
→ з Вугледарського напрямку;
→ з Луганського напрямку;
→ із Запорізького напрямку;
→ з моргів на території РФ.
- 18 жовтня в Україну повернули тіла 501 загиблого військового. Більшість із них загинули в Донецькій області.
- 20 жовтня представник Коордштабу Яценко повідомив, що Росія не повернула тіло журналістки Вікторії Рощиної, про смерть якої в полоні стало відомо 10 жовтня.
- 8 листопада повернули 563 полеглих військових.