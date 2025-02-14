Україна повернула тіла 757 загиблих військових

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що вдалося повернути тіла військових із шістьох напрямків фронту

Фото: Коордштаб

Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців 14 лютого. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що "на щиті" вдалося повернути тіла загиблих:

→ з Курахівського напрямку;

→ з Покровського напрямку;

→ з ⁠Бахмутського напрямку;

→ з ⁠Вугледарського напрямку;

→ з Луганського напрямку;

→ із Запорізького напрямку;

→ з моргів на території РФ.

18 жовтня в Україну повернули тіла 501 загиблого військового. Більшість із них загинули в Донецькій області.

20 жовтня представник Коордштабу Яценко повідомив, що Росія не повернула тіло журналістки Вікторії Рощиної, про смерть якої в полоні стало відомо 10 жовтня.

8 листопада повернули 563 полеглих військових.