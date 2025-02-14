Україна повернула тіла 757 загиблих військових
Фото: Коордштаб

Україна повернула тіла 757 полеглих військовослужбовців 14 лютого. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що "на щиті" вдалося повернути тіла загиблих:

з Курахівського напрямку;

з Покровського напрямку;

з ⁠Бахмутського напрямку;

з ⁠Вугледарського напрямку;

з Луганського напрямку;

із Запорізького напрямку;

з моргів на території РФ.

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