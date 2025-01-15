Під час обміну Україна повернула "азовця" з відкритою формою туберкульозу
Під час обміну полоненими, який відбувся 15 січня, Україні вдалося повернути тяжкохворого "азовця". Про це повідомив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Денис Прокопенко.
"Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних", – йдеться у повідомленні.
За словами Прокопенка, повернутий боєць у вкрай важкому стані: у нього відкрита форма туберкульозу.
Сьогодні, 15 січня, Україна повернула з російського полону 25 людей. У них діагностовані серйозні травми, як-от втрата зору, ампутація кінцівок, складні поранення від куль та наслідки вибухових ушкоджень. Серед захворювань зустрічаються туберкульоз, онкологічні хвороби та гангрена.
- Попередній обмін відбувся 30 грудня 2024 року. З полону повернулися 11 бійців "Азову".
- 6 січня 2025 року омбудсман Лубінець заявив, що обміни полоненими у 2025 році можуть стати систематичними.