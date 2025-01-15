Під час обміну Україна повернула "азовця" з відкритою формою туберкульозу

Сьогодні, 15 січня, Україна повернула з російського полону 25 людей. У них діагностовані серйозні травми, як-от втрата зору, ампутація кінцівок тощо

Денис Прокопенко (Фото: Пресслужба Азов)

Під час обміну полоненими, який відбувся 15 січня, Україні вдалося повернути тяжкохворого "азовця". Про це повідомив командир 12 бригади спеціального призначення "Азов" підполковник Денис Прокопенко.

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"Під час сьогоднішнього обміну з російського полону вдалося повернути одного військовослужбовця 12-ї бригади спеціального призначення "Азов". Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних", – йдеться у повідомленні.

За словами Прокопенка, повернутий боєць у вкрай важкому стані: у нього відкрита форма туберкульозу.

Сьогодні, 15 січня, Україна повернула з російського полону 25 людей. У них діагностовані серйозні травми, як-от втрата зору, ампутація кінцівок, складні поранення від куль та наслідки вибухових ушкоджень. Серед захворювань зустрічаються туберкульоз, онкологічні хвороби та гангрена.