В ходе обмена Украина вернула "азовца" с открытой формой туберкулеза

15 января Украина вернула из российского плена 25 человек. У них серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей и т.д.

Денис Прокопенко (Фото: Пресс-служба Азов)

Во время обмена пленными, который состоялся 15 января, Украине удалось вернуть тяжелобольного "азовца". Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" подполковник Денис Прокопенко.

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"В ходе сегодняшнего обмена из российского плена удалось вернуть одного военнослужащего 12-й бригады специального назначения "Азов". После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском плену наш боец наконец-то сможет увидеть своих родных", – говорится в сообщении.

По словам Прокопенко, возвращен боец в крайне тяжелом состоянии: у него открытая форма туберкулеза.

Сегодня, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек. У них диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.