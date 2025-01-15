В ходе обмена Украина вернула "азовца" с открытой формой туберкулеза
Во время обмена пленными, который состоялся 15 января, Украине удалось вернуть тяжелобольного "азовца". Об этом сообщил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" подполковник Денис Прокопенко.
"В ходе сегодняшнего обмена из российского плена удалось вернуть одного военнослужащего 12-й бригады специального назначения "Азов". После тяжелой 86-дневной обороны Мариуполя и длительного времени в адском плену наш боец наконец-то сможет увидеть своих родных", – говорится в сообщении.
По словам Прокопенко, возвращен боец в крайне тяжелом состоянии: у него открытая форма туберкулеза.
Сегодня, 15 января, Украина вернула из российского плена 25 человек. У них диагностированы серьезные травмы, такие как потеря зрения, ампутация конечностей, сложные ранения от пуль и последствия взрывных повреждений. Среди заболеваний встречаются туберкулез, онкологические заболевания и гангрена.
- Предыдущий обмен прошел 30 декабря 2024 года. Из плена вернулись 11 бойцов "Азова".
- 6 января 2025 года омбудсмен Лубинец заявил, что обмены пленными в 2025 году могут стать систематическими.