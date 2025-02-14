Украина вернула тела 757 погибших военных
Украина вернула тела 757 павших военнослужащих 14 февраля. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что "на щите" удалось вернуть тела погибших.
→ с Кураховского направления;
→ с Покровского направления;
→ с Бахмутского направления;
→ с Угледарского направления;
→ с Луганского направления;
→ с Запорожского направления;
→ из моргов на территории РФ.
- 18 октября в Украину вернули тела 501 погибшего военного. Большинство из них погибли в Донецкой области.
- 20 октября представитель Коордштаба Яценко сообщил, что Россия не вернула тело журналистки Виктории Рощиной, о смерти которой в плену стало известно 10 октября.
- 8 ноября вернули 563 павших военных.