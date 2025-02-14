Украина вернула тела 757 погибших военных
Фото: Коордштаб

Украина вернула тела 757 павших военнослужащих 14 февраля. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что "на щите" удалось вернуть тела погибших.

с Кураховского направления;

с Покровского направления;

с ⁠Бахмутского направления;

с ⁠Угледарского направления;

с Луганского направления;

с Запорожского направления;

из моргов на территории РФ.

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