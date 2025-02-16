Зеленский назвал новую цифру погибших и раненых украинских военных

Президент заявил, что имеет некоторые данные, но точно не знает количество погибших гражданских на ВТО

Владимир Зеленский (Фото: ЕРА/SVEN HOPPE)

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли более 46 000 украинских военных, еще десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену. Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский.

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У президента спросили, сколько, как он думает, Украина потеряла людей во время войны.

"Вы правы, когда говорите "Как вы думаете?", потому что никто не знает точно. Это правда, что есть определенное количество погибших. У нас есть 46 000 погибших военных. Еще более десятка тысяч – это пропавшие без вести или находящиеся в плену. И мы не можем точно сказать, потому что пропали без вести".

Кроме того, по его словам, более 380 000 военных ранены.

"У нас есть некоторые данные, но абсолютно не знаем, сколько гражданских погибли на временно оккупированных территориях Украины. Когда Россия атаковала и окружила несколько городов, она буквально уничтожала их в основу с помощью танков и артиллерии", – добавил Зеленский.

Он напомнил, что в городах, освобожденных от российских захватчиков, были обнаружены массовые захоронения. Россия производила массовые расстрелы и пытки. В некоторых маленьких городах, где проживали несколько тысяч человек, было найдено 500 тел в одной большой могиле.

"Поэтому в каждом месте, где Россия находилась под контролем, мы не знаем, сколько тысяч человек они убили", – подытожил глава государства.

8 декабря 2024 года Зеленский заявил, что безвозвратные потери Украины с начала полномасштабной войны составляют 43 000 военнослужащих.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что в течение полномасштабной войны Россия потеряла более миллиона военных, Украина в свою очередь – 700 000.