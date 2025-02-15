Россияне активизировались на фронте – произошло больше всего боеприкосновений за неделю

Активнее всего оккупанты атакуют на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Россияне активизировались на фронте – на 16:00 произошло 176 боевых столкновений, наибольшее число за неделю. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По его данным, в пятницу было 99 боеприкосновений, в четверг – 107, в среду – 112, во вторник – 90, в понедельник – 127.

В субботу больше всего боеприкосновений произошло на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

Под Покровском оккупанты предприняли 47 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Тарасовка, Водяное Второе, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Даченское, Шевченко, Песчаное, Котлино, Удачное, Надеев. Генштаб пишет, что Силы обороны сдерживают давление и отразили 24 атаки захватчиков, 23 боестолкновения продолжаются до сих пор.

Карта: Deepstate

На Купянском направлении россияне 35 раз атаковали позиции защитников в районе Двухлетней, Петропавловки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой и в направлении Новоосинового, сейчас продолжаются 23 боестолкновения.

Карта: Deepstate

Под Лиманом оккупанты совершили 19 атак на позиции украинских сил неподалеку от населенных пунктов Зеленый Гай, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Терны, Торское и Диброва, еще девять боеприкосновений продолжается до сих пор.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Военные сообщают, что сейчас продолжается 10 штурмов окупантов на Краматорском направлении, семь боев на Торецком, шесть на Новопавловском и столько же на Северском, четыре на Курском и одно боеприкосновение на Харьковском.

По остальным направлениям без особых изменений, отмечает Генштаб.

Из-за российских атак из артиллерии и минометов пострадали общины на Черниговщине и Сумщине, авиаудары управляемыми бомбами подверглись населенным пунктам Запорожской области.

В январе ВСУ сообщили, что россияне не хотят большого городского боя и пытаются обойти Покровск.

10 февраля украинские военные – операторы дронов вывесили сине-желтое знамя над шахтой "Центральная" в Торецке. В последние дни россияне шесть раз пытались установить свой триколор в городе, но такие "знаменосцы" уничтожались вместе с флагами.