Россияне прикрываются гражданским населением в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада и опубликовала видео с таким инцидентом.

По словам военных, оккупанты применяют их "любимую тактику" – во время перемещений по населенному пункту захватчики берут с собой гражданских и ставят под угрозу их жизнь.

Однако россияне знают, что украинские защитники не будут стрелять, отметили в бригаде.

Накануне, 2 февраля, 110 ОМБр сообщила, что россияне попали в ловушку в Великой Новоселке: оккупанты находятся в огневом мешке, за населенный пункт продолжаются бои.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate