Россияне прикрываются гражданскими в Великой Новоселке – видео 110 бригады
Россияне прикрываются гражданским населением в поселке Великая Новоселка Донецкой области. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада и опубликовала видео с таким инцидентом.
По словам военных, оккупанты применяют их "любимую тактику" – во время перемещений по населенному пункту захватчики берут с собой гражданских и ставят под угрозу их жизнь.
Однако россияне знают, что украинские защитники не будут стрелять, отметили в бригаде.
Накануне, 2 февраля, 110 ОМБр сообщила, что россияне попали в ловушку в Великой Новоселке: оккупанты находятся в огневом мешке, за населенный пункт продолжаются бои.
- 23 января группировка войск "Хортица" сообщила, что в Великой Новоселке риск оперативного окружения военные прилагают усилия для его недопущения.
- 26 января спикер ОСУВ заявил, что оккупанты установили триколор за стадионом "Колос" в Великой Новоселке.
- 27 января в группировке сообщили, что российская армия заняла значительную часть Великой Новоселки, ВСУ прилагают усилия, чтобы сдержать вражеских солдат от дальнейшего продвижения.