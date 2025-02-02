Россияне оказались в ловушке в Великой Новоселке, там огневой мешок – видео 110 бригады
Россияне попали в ловушку в поселке Великая Новоселка: оккупанты находятся в огневом мешке, за населенный пункт продолжаются бои. Об этом сообщила 110-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ.
По данным военных, дальше захватчики продвигаться не могут, но вместе с этим вынуждены усиливать свои подразделения в поселке.
В то же время, добавили в бригаде, активно работает украинская аэроразведка, фиксирующая передвижение и местонахождение россиян – после этого в бой вступают FPV-беспилотники и артиллерия, "складывающие подвалы, в которых засел враг, хоронящие его там заживо".
"Пока противник не понимает что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", – подытожили защитники.
- 23 января группировка войск "Хортица" сообщила, что в Великой Новоселке риск оперативного окружения военные прилагают усилия для его недопущения.
- 26 января спикер ОСУВ заявил, что оккупанты установили триколор за стадионом "Колос" в Великой Новоселке.
- 27 января в группировке сообщили, что российская армия заняла значительную часть Великой Новоселки, ВСУ прилагают усилия, чтобы сдержать вражеских солдат от дальнейшего продвижения.