Россияне в двух километрах от Мирнограда: полицейские показали, как выглядит город – видео
Российские оккупационные войска находятся в двух километрах от города Мирноград Покровского района Донецкой области. Полицейские призывают местных жителей эвакуироваться.
По данным правоохранителей, в Мирнограде осталось около 3000 человек.
"Микрорайоны в окрестностях россияне разбили полностью. Электричества, питьевой воды, газа нет", – говорится в сообщении.
Полицейские доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду, также подкармливают брошенных животных.
В то же время следственно-оперативные группы фиксируют последствия вражеских атак. Обходят квартиры, устанавливают владельцев, чтобы потом люди могли оформить помощь в связи с разрушением жилья.
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