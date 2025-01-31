Россияне в двух километрах от Мирнограда: полицейские показали, как выглядит город – видео

По информации правоохранителей, в Мирнограде сейчас проживает около 3000 человек

Полицейские в Мирнограде (Скриншот из видео Национальной полиции в Facebook)

Российские оккупационные войска находятся в двух километрах от города Мирноград Покровского района Донецкой области. Полицейские призывают местных жителей эвакуироваться.

По данным правоохранителей, в Мирнограде осталось около 3000 человек.

"Микрорайоны в окрестностях россияне разбили полностью. Электричества, питьевой воды, газа нет", – говорится в сообщении.

Полицейские доставляют раненых в больницы, привозят гуманитарную помощь: продукты и питьевую воду, также подкармливают брошенных животных.

В то же время следственно-оперативные группы фиксируют последствия вражеских атак. Обходят квартиры, устанавливают владельцев, чтобы потом люди могли оформить помощь в связи с разрушением жилья.

2 января 2025 сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.

26 января Добряк заявил, что из Покровской общины эвакуировали всех детей. В Покровске остается 7000 человек.