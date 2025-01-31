РФ усиленно наступает под Покровском и накапливает силы под Новопавловкой – карта боев
За прошедшие сутки, 30 января, по всему фронту было 150 боестолкновений. Горячее всего – по-прежнему на Покровском направлении. А на Новопавловском, которое долгое время тоже было в "лидерах" по количеству боев, россияне сейчас накапливают силы. Об этом сообщают Генштаб и оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
На Покровском направлении украинские силы отразили 71 атаку.
"Хортица" сообщила, что противник наступал преимущественно без применения бронетехники в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новоалександровка, Серебряное, Андреевка, Дачное.
"Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – говорится в сообщении.
Генштаб пишет, что Силы обороны продолжают удерживать врага на Новопавловском направлении. В районах Константинополя и Разлива оккупанты дважды пытались прорвать украинские оборонные рубежи.
"Хортица" отметила, что в районе Константинополя россияне успеха не имели.
"Враг продолжает накапливать силы для последующих атак", – говорится в сообщении.
- 23 января сообщалось, что вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава.