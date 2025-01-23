ВСУ: Возле Часового Яра россияне подожгли коллектор с телами своих военных – видео

В коллекторе могло находиться до 100 тел россиян, погибших в результате авиаудара

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

На днях вблизи города Часов Яр Донецкой области оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения своего личного состава. Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка "Луганск".

Россияне использовали густой туман и ограниченную видимость для скрытого перемещения через трубы к коллектору вблизи населенного пункта Калиновка, близ Часового Яра.

4-8 января было зафиксировано перемещение более 100 оккупантов. По имеющейся информации, они обустроились в коллекторе для будущих штурмовых действий в направлении Часового Яра.

Но уже 9 января по месту скопления россиян был нанесен авиационный удар. В его результате потери оккупантов составили до 100 человек. В течение двух суток после удара какое-либо движение вблизи труб и коллектора отсутствовало.

21 января оккупанты организовали поджог в коллекторе, вероятно, с целью скрыть следы уничтожения такого количества личного состава и избежать эвакуации погибших. Задымление и огонь наблюдались в течение пяти часов.

оккупанты, вероятно, подожгли коллектор с сотней своих погибших вблизи Временного Яра, чтобы не забирать тела и скрыть такие большие потери в результате удара Сил обороны. Видео предоставлено УП ОТУ "Луганск" pic.twitter.com/6V8Q34npku — Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

Уже долгое время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

4 января стало известно, что россияне уничтожили некоторые позиции Сил обороны по направлениям Часов Яр и Торецк.