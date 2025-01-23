ЗСУ: Біля Часового Яру росіяни підпалили колектор з тілами своїх військових – відео

У колекторі могло бути до 100 тіл росіян, які загинули внаслідок авіаудару

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

Днями поблизу міста Часів Яр Донецької області окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення свого особового складу. Про це повідомило оперативно-тактичне угруповання "Луганськ".

Росіяни використали густий туман і обмежену видимість для прихованого переміщення через труби до колектора поблизу населеного пункту Калинівка, що неподалік Часового Яру.

4-8 січня було зафіксовано переміщення понад 100 окупантів. За наявною інформацією, вони облаштувались в колекторі для майбутніх штурмових дій в напрямку Часового Яру.

Але вже 9 січня по місцю скупчення росіян було завдано авіаційного удару. Внаслідок цього втрати окупантів склали до 100 осіб. Протягом двох діб після удару будь-який рух поблизу труб і колектора був відсутній.

21 січня окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення такої кількості особового складу та уникнути евакуації загиблих. Задимлення та вогонь спостерігалися протягом п'яти годин.

Окупанти ймовірно підпалили колектор з сотнею своїх загиблих поблизу Часового Яру, щоб не забирати тіла і приховати такі великі втрати внаслідок удару Сил оборони. Відео надане УП ОТУ "Луганськ" pic.twitter.com/6V8Q34npku — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 23, 2025

Вже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати й штурмувати.

4 січня стало відомо, що росіяни знищили деякі позиції Сил оборони на напрямках Часів Яр і Торецьк.