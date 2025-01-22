Добові втрати РФ знов підскочили майже до 2000. ЗСУ палили машини й артилерію росіян

На Покровський напрямок припала половина від всіх боїв на фронті, там Росія посилено штурмує

Ілюстративне фото: Генштаб

За минулу добу, 21 січня, Росія втратила на фронті 1950 окупантів, тоді як останнім часом добові втрати РФ становили близько 1600 осіб. Найінтенсивніші бої наразі тривають на Покровському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ.

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Крім особового складу, за минулу добу РФ втратила 60 артилерійських систем, 155 одиниць автомобільної техніки, 11 танків, вісім бойових бронемашин та одну одиницю спецтехніки.

У вечірньому зведенні 21 січня Генштаб повідомляв про інтенсивні атаки росіян на Покровському напрямку. Впродовж доби було 54 штурмових та наступальних дії з боку РФ. На той момент Сили оборони відбили 47 атак, а ще вісім боїв тривали.

Станом на ранок 22 січня відомо, що на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 штурм агресора.

Загалом по всьому фронту було 121 боєзіткнення.

Головком ЗСУ Сирський повідомив, що за 2024 рік росіяни втратили більше військових, аніж за два попередні роки повномасштабної війни. Зокрема, 150 000 окупантів за рік вбито.

За словами Трампа, за три роки повномасштабної війни Росія втратила 1 млн солдатів, Україна – 700 000.

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