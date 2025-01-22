Суточные потери РФ опять подскочили почти до 2000. ВСУ жгли машины и артиллерию россиян

На Покровское направление пришлась половина всех боев на фронте, там Россия усиленно штурмует

Иллюстративное фото: Генштаб

За минувшие сутки, 21 января, Россия потеряла на фронте 1950 оккупантов, тогда как в последнее время суточные потери РФ составляли около 1600 человек. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, информирует Генштаб ВСУ.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Помимо личного состава, за прошедшие сутки РФ потеряла 60 артиллерийских систем, 155 единиц автомобильной техники, 11 танков, восемь боевых бронемашин и одну единицу спецтехники.

В вечерней сводке 21 января Генштаб сообщил об интенсивных атаках россиян на Покровском направлении. За сутки было 54 штурмовых и наступательных действия со стороны РФ. На тот момент Силы обороны отразили 47 атак, а еще восемь боев продолжались.

На утро 22 января известно, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 61 штурм агрессора.

Всего по всему фронту было 121 боестолкновение.

Главком ВСУ Сырский сообщил, что за 2024 год россияне потеряли больше военных, чем за два предыдущих года полномасштабной войны. В частности, 150 000 оккупантов за год убиты.

По словам Трампа, за три года полномасштабной войны Россия потеряла 1 млн солдат, Украина – 700 000.

Читайте также: "Где другие?" Генералов и полковника задержали из-за провала обороны Харькова – что дальше