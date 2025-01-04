Росія знищила деякі позиції Сил оборони на напрямках Часів Яр і Торецьк

В "Хортиці" наголосили, що українські сили вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення

Ілюстративне фото – Генштаб

Росія знищила деякі українські позиції на Краматорському і Торецькому напрямках. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

Так, на Краматорському напрямку окупанти атакували в Часовому Яру та в напрямку Ступочок. На Торецькому напрямку ворог штурмував укріплення Сил оборони в напрямку Щербинівки та в Торецьку.

"Внаслідок вогневого впливу деякі наші позиції були знищені. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – йдеться в повідомленні.

На Покровському напрямку РФ атакувала укріплення українських воїнів в районах Миролюбівки, Лисівки, Піщаного, Шевченка, Зеленого, Слов’янки, Даченського, Солоного, Проміня та Петропавлівки. Зазначається, що Сили оборони успішно протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

На Курахівському напрямку Росія штурмувала у міській забудові Курахового, в напрямку Янтарного та Дачного.

"Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки", – додали в "Хортиці".

Вже тривалий час найгарячішими напрямками фронту залишаються Покровський і Курахівський – там росіяни щодня здійснюють десятки спроб наступати і штурмувати.

Покровськ росіяни намагаються обійти – атакують переважно з південного флангу і хочуть уникнути міських боїв.

Читайте також: Заморожування війни або чорні лебеді. Чи зможе Україна досягти перемир’я у 2025 році