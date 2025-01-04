Россия уничтожила некоторые позиции Сил обороны на направлениях Часов Яр и Торецк

В "Хортице" отметили, что украинские силы принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения

Иллюстративное фото – Генштаб

Россия уничтожила некоторые украинские позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Так, на Краматорском направлении оккупанты атаковали в Часов Яре и в направлении Ступочек. На Торецком направлении враг штурмовал укрепления Сил обороны в направлении Щербиновки и в Торецка.

"В результате огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – сказано в сообщении.

На Покровском направлении РФ атаковала укрепления украинских воинов в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Зеленого, Славянки, Даченского, Соленого, Проминя и Петропавловки. Отмечается, что Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

На Кураховском направлении Россия штурмовала в городской застройке Курахово, в направлении Янтарного и Дачного.

"Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, пытавшихся инфильтрироваться в наши боевые порядки", – добавили в "Хортице".

Уже длительное время самыми горячими направлениями фронта остаются Покровское и Кураховское – там россияне ежедневно совершают десятки попыток наступать и штурмовать.

Покровск россияне пытаются обойти – атакуют преимущественно с южного фланга и хотят избежать городских боев.

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