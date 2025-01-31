РФ посилено наступає під Покровськом і накопичує сили на Новопавлівському напрямку – мапа боїв
Протягом минулої доби, 30 січня, по всьому фронту було 150 боєзіткнень. Найгарячіше – все ще на Покровському напрямку. А на Новопавлівському, який тривалий час теж був в "лідерах" за кількістю боїв, росіяни зараз накопичують сили. Про це повідомляють Генштаб і оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".
На Покровському напрямку українські сили відбили 71 атаку.
"Хортиця" повідомила, що противник наступав переважно без застосування бронетехніки в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Удачне, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, Дачне, Улакли, Янтарне.
"Сили оборони наносять ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", – йдеться в повідомленні.
Генштаб пише, що Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя та Розливу окупанти двічі намагалися прорвати українські оборонні рубежі.
"Хортиця" зазначила, що в районі Костянтинополя росіяни успіху не мали.
"Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак", – йдеться у повідомленні.
- 23 січня повідомлялось, що поблизу міста Часів Яр Донецької області окупанти організували підпал у колекторі, ймовірно, з метою приховати сліди знищення свого особового складу.