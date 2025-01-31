Росіяни за два кілометри від Мирнограда: поліціянти показали, як виглядає місто – відео

За інформацією правоохоронців, у Мирнограді зараз проживає приблизно 3000 осіб

Поліцейські в Мирнограді (Скриншот із відео Національної поліції у Facebook)

Російські окупаційні війська перебувають за два кілометри від міста Мирноград Покровського району Донецької області. Поліціянти закликають місцевих жителів евакуюватися.

За даними правоохоронців, у Мирнограді залишилося близько 3000 людей.

"Мікрорайони на околицях росіяни розбили вщент. Електрики, питної води, газу немає", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду, також підгодовують покинутих тварин.

Водночас слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.

2 січня 2025 року повідомлялося, що Росія не хоче великого міського бою у Покровську і намагається обійти місто.

26 січня Добряк заявив, що з Покровської громади евакуювали всіх дітей. У самому Покровську залишається 7000 людей.