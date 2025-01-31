Росіяни за два кілометри від Мирнограда: поліціянти показали, як виглядає місто – відео
Поліцейські в Мирнограді (Скриншот із відео Національної поліції у Facebook)

Російські окупаційні війська перебувають за два кілометри від міста Мирноград Покровського району Донецької області. Поліціянти закликають місцевих жителів евакуюватися.

За даними правоохоронців, у Мирнограді залишилося близько 3000 людей.

"Мікрорайони на околицях росіяни розбили вщент. Електрики, питної води, газу немає", – йдеться у повідомленні.

Поліціянти доставляють поранених у лікарні, привозять гуманітарну допомогу: продукти та питну воду, також підгодовують покинутих тварин.

Водночас слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ворожих атак. Обходять квартири, встановлюють власників, щоб потім люди могли оформити допомогу у зв’язку з руйнуванням житла.

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