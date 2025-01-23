В Великой Новоселке риск оперативного окружения, военные прилагают усилия для недопущения

Ситуация "динамическая, тяжелая", и военные следят за ее развитием и рассматривают разные варианты, как ее улучшить, заявили в ОСГВ "Хортица"

Иллюстративное фото: Depositphotos

Существует риск оперативного окружения поселка Великая Новоселка – военные прилагают усилия, чтобы не допустить этого. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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"[На этом направлении россияне проводят] смешанные штурмы, там применяется и пехота, и техника. По большей части, правда, пехота. Но проблем там много на самом деле. Великая Новоселка сейчас находится в довольно затруднительном положении, и украинские воины делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения противника", – рассказал он.

Трегубов отметил, что сейчас главнокомандующий ВСУ Александр Сырский находится в зоне ответственности группировки – и соответствующие самые сложные направления (например, Великая Новоселка и Покровск) находятся на постоянном контроле.

Спикер сообщил, что на направлении Великой Новоселки ситуация "динамическая, тяжелая" и военные следят за ее развитием и рассматривают разные варианты, как ее улучшить.

"Полного окружения там [в Великой Новоселке] нет, есть риск оперативного окружения – это правда, но предпринимаются усилия, чтобы его не допустить, и предпринимаются усилия, чтобы россиянам не удалось заблокировать подходы к городу. Хотя они пытаются взять их под огневой контроль", – рассказал военный.

Он отметил: река, протекающая через поселок, усложняет маневрирование, однако все соответствующие проблемы с обороной были известны раньше, и разрабатываются варианты, как этому помочь.

Трегубов отметил, что на этом направлении у россиян есть большое количественное преимущество, в частности в личном составе.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Впоследствии в группировке "Хортица" добавили, что украинское командование проводит мероприятия по усилению подразделений, обеспечению необходимыми средствами для ведения боя, а также усилению и обеспечению флангов.

Военные отметили, что спланированы меры по действиям в случае обострения тактической обстановки и возможных вариантов ее развития.

В ОСГВ отметили, что в то же время россияне усиливают свое психологическое влияние как непосредственно на личный состав на передовой, так и на украинское общество в целом.

"Главная цель российских пропагандистов – расшатывание общественных настроений, дезориентация и подрыв доверия к военному руководству и Силам обороны. Как следствие – снижение стойкости защитников Украины и содействие ведению своей наступательной операции. Враг использует информацию как оружие, умело скрываясь за источниками ее подачи", – говорится в сообщении.

18 января в группировке "Хортица" сообщили, что ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на линии столкновения. Однако информация о заходе в город оккупантов не соответствует действительности.