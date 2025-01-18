Ситуация на Покровском направлении самая сложная, но россиян в городе нет – ОСУВ Хортица
Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии столкновения. Однако информация о заходе оккупантов в город не соответствует действительности, заявили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
"Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Военные отметили, что сейчас продолжаются бои на подступах к агломерации. Силы обороны отражают атаки врага, невзирая на его численное преимущество, и пытаются помешать развить наступление.
В "Хортице" отметили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях на всех участках фронта регулярно уточняется и предоставляется в официальных каналах.
"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", – отметили военные и призвали использовать информацию исключительно из официальных источников.
- 2 января президент Зеленский сообщил, что ВСУ сорвали наступления россиян на Сумы, Харьков и Запорожье.
- В тот же день сообщалось, что Россия не хочет большого городского боя в Покровске и пытается обойти город.
- 14 января сообщалось, что в сводках Генштаба больше нет Кураховского направления, но бои продолжаются. Дело в том, что военными была перераспределена система направлений.