Ситуация на Покровском направлении самая сложная, но россиян в городе нет – ОСУВ Хортица

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Ситуация на Покровском направлении остается наиболее сложной на линии столкновения. Однако информация о заходе оккупантов в город не соответствует действительности, заявили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

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"Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что сейчас продолжаются бои на подступах к агломерации. Силы обороны отражают атаки врага, невзирая на его численное преимущество, и пытаются помешать развить наступление.

В "Хортице" отметили, что проверенная и взвешенная информация о боевых действиях на всех участках фронта регулярно уточняется и предоставляется в официальных каналах.

"Любая эмоциональная интерпретация такой информации и распространение сообщений, которые тем или иным образом могут привлечь противника к усложнению ситуации на определенном участке фронта, являются действиями в пользу врага", – отметили военные и призвали использовать информацию исключительно из официальных источников.