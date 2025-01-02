Зеленский: ВСУ сорвали наступления россиян на Сумы, Харьков и Запорожье
Украинские военные отбили наступление России и попытки захватить три города на востоке страны осенью-зимой 2024 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона 2 января.
"Одна из самых главных – осень-зима 2024 года. Это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь прежде всего молодцы воины. Все молодцы. Государство это прошло в 24 году", – сказал президент.
Он поблагодарил жителей этих городов и отметил, что они прошли серьезное испытание.
- 22 ноября 2024 года собеседник LIGA.net в Генштабе отметил, что Курская операция сорвала российский план по захвату Запорожья.
- 10 декабря в ВСУ заявили, что Россия готовится наступать в Запорожской области.
- 26 декабря Центр при СНБО заявил, что о наступлении России на Херсон речь не идет, у врага другой замысел.