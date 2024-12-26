Центр при СНБО: О наступлении России на Херсон речь не идет, у врага другой замысел
Сейчас не идет речь о наступлении России на Херсон, как пугают пропагандисты, враг несет потери. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
По его словам, в Херсонской области враг пытается проводить десантные операции на островах. Силы обороны уничтожают врага "очень эффективно".
Несмотря на попытки пропагандистов пугать наступлением на город Херсон, замысел врага другой.
"Ключевой замысел врага, к которому наша армия готова – вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов", – отметил Коваленко.
Он добавил, что опасность для Херсона по-прежнему представляют российские дроны, артиллерия и авиация.
- 4 декабря глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил, что Россия собрала 300 лодок и готовится к наступлению на Херсон.
- 5 декабря спикер УГА "Юг" Сергей Братчук сообщил LIGA.net, что украинское командование полностью владеет данными о намерениях России в Херсонской области.
- 20 декабря ДРГ россиян пыталась продвинуться в сторону Херсона, город находился под массированным огнем.