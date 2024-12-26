Центр при СНБО: О наступлении России на Херсон речь не идет, у врага другой замысел

По словам Коваленко, Силы обороны знают, что задумал враг и успешно уничтожают его

Солдат армии РФ (Иллюстративное фото: рессурсы оккупантов)

Сейчас не идет речь о наступлении России на Херсон, как пугают пропагандисты, враг несет потери. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, в Херсонской области враг пытается проводить десантные операции на островах. Силы обороны уничтожают врага "очень эффективно".

Несмотря на попытки пропагандистов пугать наступлением на город Херсон, замысел врага другой.

"Ключевой замысел врага, к которому наша армия готова – вот эти попытки россиян группами на лодках десантироваться на определенные участки островов", – отметил Коваленко.

Он добавил, что опасность для Херсона по-прежнему представляют российские дроны, артиллерия и авиация.