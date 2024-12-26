Центр при РНБО: Про наступ Росії на Херсон не йдеться, у ворога інший задум
Наразі не йдеться про наступ Росії на Херсон, як лякають пропагандисти, ворог зазнає втрат. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.
За його словами, у Херсонській області ворог намагається проводити десантні операції на острови. Сили оборони знищують ворога "дуже ефективно".
Попри намагання пропагандистів лякати наступом на саме місто Херсон, задум ворога інший.
"Ключовий задум ворога, до якого наша армія готова – це ось ці спроби росіян групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів", – зазначив Коваленко.
Він додав, що небезпеку для Херсона, як і раніше, становлять російські дрони, артилерія й авіація.
- 4 грудня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що Росія зібрала 300 човнів і готується до наступу на Херсон.
- 5 грудня речник УДА "Південь" Сергій Братчук повідомив LIGA.net, що українське командування повністю володіє даними щодо намірів Росії на Херсонщині.
- 20 грудня ДРГ росіян намагалася просунутися в бік Херсона, місто перебувало під масованим вогнем.