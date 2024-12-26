Центр при РНБО: Про наступ Росії на Херсон не йдеться, у ворога інший задум

За словами Коваленка, Сили оборони знають, що задумав ворог та успішно нищать його

Солдат армії РФ (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Наразі не йдеться про наступ Росії на Херсон, як лякають пропагандисти, ворог зазнає втрат. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко.

За його словами, у Херсонській області ворог намагається проводити десантні операції на острови. Сили оборони знищують ворога "дуже ефективно".

Попри намагання пропагандистів лякати наступом на саме місто Херсон, задум ворога інший.

"Ключовий задум ворога, до якого наша армія готова – це ось ці спроби росіян групами на човнах десантуватися на певні ділянки островів", – зазначив Коваленко.

Він додав, що небезпеку для Херсона, як і раніше, становлять російські дрони, артилерія й авіація.