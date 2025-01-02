Зеленський: ЗСУ зірвали наступи росіян на Суми, Харків та Запоріжжя
Українські військові відбили наступ Росії та спроби захопити три міста на сході країни восени-взимку 2024 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону 2 січня.
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"Одне з найголовніших – осінь-зима 2024 року. Це зрив трьох операцій Російської Федерації по окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут передусім молодці воїни. Усі молодці. Держава це пройшла у 24 році", – сказав президент.
Він подякував мешканцям цих міст і зазначив, що вони пройшли серйозне випробовування.
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