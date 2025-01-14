В сводках Генштаба больше нет Кураховского направления, но бои продолжаются

Новопавловка, с которой теперь связано название одного из самых горячих направлений фронта, находится в Днепропетровской области

Иллюстративное фото - Генштаб ВСУ

В традиционных сводках Генштаба и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" больше не упоминается Кураховское направление. Спикер Виктор Трегубов объяснил, в чем причина.

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Он подчеркнул, что в районе Курахово сейчас продолжаются тяжелые бои, но следует понимать, что Кураховское направление не "пропало из сводок" – была перераспределена система направлений в ОТГ "Донецк".

Теперь то, что раньше называлось Времевским направлением, стало Новопавловским, к нему присоединилась часть Кураховского.

Другая часть Кураховского направления добавлена к Покровскому.

"Это обусловлено тем, что враг сейчас концентрирует в направлении этих населенных пунктов свои усилия. Именно поэтому так будет логичнее их называть, потому что это те пути, по которым противник на нас движется", – сказал Трегубов.

В последний раз Кураховское и Времевское направления упоминались в сводке 10 января.

Новопавловка, в сторону которой сейчас движется враг, – это уже Днепропетровская область.

Новопавловка, Курахово и Покровск на карте DeepState

Кураховское направление долгое время оставалось одним из самых горячих на фронте, иногда там бывало больше боестолкновений, чем на Покровском.

Боевые задачи в районе Курахово выполняет 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада. В новогоднюю ночь десантники отправились в атаку, отбили важные позиции и захватили пленных. Также в 79-ке рассказывали, как всего два бойца взяли в плен 14 россиян.

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