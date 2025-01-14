В сводках Генштаба больше нет Кураховского направления, но бои продолжаются
В традиционных сводках Генштаба и оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" больше не упоминается Кураховское направление. Спикер Виктор Трегубов объяснил, в чем причина.
Он подчеркнул, что в районе Курахово сейчас продолжаются тяжелые бои, но следует понимать, что Кураховское направление не "пропало из сводок" – была перераспределена система направлений в ОТГ "Донецк".
Теперь то, что раньше называлось Времевским направлением, стало Новопавловским, к нему присоединилась часть Кураховского.
Другая часть Кураховского направления добавлена к Покровскому.
"Это обусловлено тем, что враг сейчас концентрирует в направлении этих населенных пунктов свои усилия. Именно поэтому так будет логичнее их называть, потому что это те пути, по которым противник на нас движется", – сказал Трегубов.
В последний раз Кураховское и Времевское направления упоминались в сводке 10 января.
Новопавловка, в сторону которой сейчас движется враг, – это уже Днепропетровская область.
- Кураховское направление долгое время оставалось одним из самых горячих на фронте, иногда там бывало больше боестолкновений, чем на Покровском.
- Боевые задачи в районе Курахово выполняет 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада. В новогоднюю ночь десантники отправились в атаку, отбили важные позиции и захватили пленных. Также в 79-ке рассказывали, как всего два бойца взяли в плен 14 россиян.
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