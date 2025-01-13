Воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, выполняющие боевые задачи на Кураховском направлении, провели штурмовую операцию в новогоднюю ночь. Они взяли трех военнопленных и эвакуировали 13 гражданских, передает пресс-служба бригады.

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На рассвете 1 января отправились в атаку три малых штурмовых группы 79-ки, в каждой из которых – по четыре десантника.

"Фактор внезапности был достигнут – разведывательные дроны оккупантов "проспали" выдвижение штурмовых групп и продвижение в первых домах", – сказано в сообщении.

В одном из подвалов десантники обнаружили гражданских жителей и помогли им эвакуироваться с поля боя.

В следующем доме бойцы взяли трех пленных. Все они – выходцы из Донецкой области, в ряды оккупантов были мобилизованы силой. Служили в 91 отдельной мотострелковой бригаде. Оккупанты не оказывали сопротивления.

Также в 79 бригаде сообщают, что в ходе штурмовой операции было ликвидировано немало оккупантов, решивших отстреливаться.

"Благодаря тщательно спланированному штурму и слаженным действиям наши воины взяли под контроль несколько важных позиций на Кураховском направлении", – сказано в сообщении.

4 января сообщалось, что двое десантников 79-ки, выполняющих боевые задачи на Кураховском направлении, взяли в плен 14 российских оккупантов.

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