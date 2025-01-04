Двое военных из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен 14 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады и опубликовала соответствующее видео.

Штурмовая группа 79 ОДШБр подошла вплотную к одной из российских позиций. Перед этим по оккупантам успешно отработали пилоты ударных дронов разных типов.

После интенсивного и длительного налета оккупанты скрылись в блиндажах и не покидали укрытий.

"Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности – они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж. Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки", – говорится в сообщении.

В то время на позиции находились 14 россиян, они без боя сдались в плен двум украинским военным.

"На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа", — подчеркнули в бригаде.