Два украинских десантника без боя взяли в плен 14 оккупантов – видео
Двое военных из 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Вооруженных Сил Украины взяли в плен 14 российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба бригады и опубликовала соответствующее видео.
Штурмовая группа 79 ОДШБр подошла вплотную к одной из российских позиций. Перед этим по оккупантам успешно отработали пилоты ударных дронов разных типов.
После интенсивного и длительного налета оккупанты скрылись в блиндажах и не покидали укрытий.
"Таким образом двум штурмовикам 79-ки удается достичь абсолютной внезапности – они бросают гранаты прямо ко входу во вражеский блиндаж. Испуганные оккупанты тут же бросают оружие и поднимают руки", – говорится в сообщении.
В то время на позиции находились 14 россиян, они без боя сдались в плен двум украинским военным.
"На уникальных кадрах с ночных дронов видим, как двое наших десантников фактически строем выводят российских солдат в плен. Блестящая и героическая работа", — подчеркнули в бригаде.
- 2 декабря 2024 года сообщалось, что десантники взяли в плен более десяти россиян в Курской области.
- 23 декабря стало известно, что двое бойцов 28 бригады отбили вражеский штурм и взяли в плен пятерых россиян.
- 24 декабря украинские военные взяли в плен 11 представителей оккупационной армии, в том числе одного гражданина Беларуси.