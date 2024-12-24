ВСУ без единого выстрела взяли в плен 11 военных РФ, в том числе беларуса – видео
Украинские военнослужащие взяли в плен 11 представителей оккупационной армии, среди них один гражданин Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
Оккупантов взяли в плен бойцы 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе со смежными подразделениями.
"Все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после оцепления выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными", – говорится в сообщении ДШВ.
Среди военных РФ был гражданин Беларуси, которого отправили на войну обманом. Он рассказал, что его вынудили подписать контракт российские силовики. В момент заключения контракта он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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