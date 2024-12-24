Украинские военнослужащие взяли в плен 11 представителей оккупационной армии, среди них один гражданин Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Оккупантов взяли в плен бойцы 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе со смежными подразделениями.

"Все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после оцепления выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными", – говорится в сообщении ДШВ.

Среди военных РФ был гражданин Беларуси, которого отправили на войну обманом. Он рассказал, что его вынудили подписать контракт российские силовики. В момент заключения контракта он находился в состоянии алкогольного опьянения.