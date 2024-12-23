Двое военных 28-й бригады взяли в плен пятерых оккупантов – видео

Бойцы 28-й бригады (Фото:facebook.com/28mechanizedbrigade)

Двое бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода отбили вражеский штурм и пленили пятерых россиян. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

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Произошло это на Торецком направлении, где растет количество вражеских штурмов.

Враг сначала атаковал пехоту из дронов дымовыми шашками, чтобы "выкурить" с позиции. Параллельно с этим восемь российских солдат пошли на штурм.

Врага заметили пилоты и пехотинцы 5-го стрелкового батальона 28 ОМБр. Украинские воины загнали россиян в блиндаж и начали "разбирать" ударными дронами. Параллельно с этим двое пехотинцев решили взять оккупантов в плен.

Сначала они уговаривали россиян сдаться, но те отказывались. Однако после нескольких точных бросков гранат врагу "доступно объяснили", что плен – единственный шанс выжить.

Пятеро вражеских штурмовиков сдались, а последующие группы были разбиты огнем украинских военных.

В бригаде отметили, что один из пленивших россиян бойцов около года находился в самовольном оставлении части (укр. – СЗЧ). Однако благодаря программе возвращения смог присоединиться к рядам 28 ОМБр.

2 декабря сообщалось, что десантники взяли в плен более десяти россиян в Курской области.

22 декабря бойцы ССО показали, как работают в Курской области. Они смогли уничтожить 77 солдат КНДР за три дня.