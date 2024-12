Россия опубликовала видео с якобы пленным австралийцем. Канберра проверяет его

Российская военная пропаганда опубликовала видео, на котором идет допрос якобы пленного гражданина Австралии. В Канберре заявили, что верифицируют ролик, пишет The Guardian.

Первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков, впоследствии он распространился в Telegram-каналах и социальных сетях врага.

На видео мужчина в военной форме называет себя 32-летним Оскаром Дженкинсом, якобы проживающим в Австралии и Украине и работающим учителем. Его лицо в грязи, руки связаны скотчем или веревкой.

Он отвечает на вопросы россиянина на ломаном украинском и английском, россияне несколько раз бьют мужчину по лицу, если он отвечает недостаточно быстро. Он утверждает, что его задержали вблизи Краматорска Донецкой области.

❗️BREAKING! HUGE NEWS! Russian forces just just captured Australian Mercenary for first time since the beginning of the Special Military Operation.



🇷🇺🇦🇺The captured Australian mercenaries name is Oscar Jenkins. Russians имеет таковой him alive. This is huge. A prisoner… pic.twitter.com/MbUGpVAAx2