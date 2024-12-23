Россия опубликовала видео с якобы пленным австралийцем. Канберра проверяет его
Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда опубликовала видео, на котором идет допрос якобы пленного гражданина Австралии. В Канберре заявили, что верифицируют ролик, пишет The Guardian.

Первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков, впоследствии он распространился в Telegram-каналах и социальных сетях врага.

На видео мужчина в военной форме называет себя 32-летним Оскаром Дженкинсом, якобы проживающим в Австралии и Украине и работающим учителем. Его лицо в грязи, руки связаны скотчем или веревкой.

Он отвечает на вопросы россиянина на ломаном украинском и английском, россияне несколько раз бьют мужчину по лицу, если он отвечает недостаточно быстро. Он утверждает, что его задержали вблизи Краматорска Донецкой области.

Как выяснили журналисты, в соцсети LinkedIn есть профиль с именем Oscar Jenkins без фотографии. Согласно профилю, Дженкинс учился в частной Мельбурнской гимназии, поступил в Университет Монаша на биомедицинские науки, а позже работал преподавателем в Тяньцзинском колледже в Китае.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подлинность видео и его детали проверяются, поскольку Россия неоднократно распространяла фейки.

Между тем австралийский МИД призвал Россию соблюдать международное гуманитарное право, особенно в обращении с военнопленными. Семье Дженкинса оказывают консульскую помощь.

Читайте также
По меньшей мере шесть мэров и глав общин находятся в плену – Зеленский
войнапропагандапленАвстралия