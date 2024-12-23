Россия опубликовала видео с якобы пленным австралийцем. Канберра проверяет его
Российская военная пропаганда опубликовала видео, на котором идет допрос якобы пленного гражданина Австралии. В Канберре заявили, что верифицируют ролик, пишет The Guardian.
Первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков, впоследствии он распространился в Telegram-каналах и социальных сетях врага.
На видео мужчина в военной форме называет себя 32-летним Оскаром Дженкинсом, якобы проживающим в Австралии и Украине и работающим учителем. Его лицо в грязи, руки связаны скотчем или веревкой.
Он отвечает на вопросы россиянина на ломаном украинском и английском, россияне несколько раз бьют мужчину по лицу, если он отвечает недостаточно быстро. Он утверждает, что его задержали вблизи Краматорска Донецкой области.
❗️BREAKING! HUGE NEWS! Russian forces just just captured Australian Mercenary for first time since the beginning of the Special Military Operation.— Peacemaker (@peacemaket71) December 22, 2024
🇷🇺🇦🇺The captured Australian mercenaries name is Oscar Jenkins. Russians имеет таковой him alive. This is huge. A prisoner… pic.twitter.com/MbUGpVAAx2
Как выяснили журналисты, в соцсети LinkedIn есть профиль с именем Oscar Jenkins без фотографии. Согласно профилю, Дженкинс учился в частной Мельбурнской гимназии, поступил в Университет Монаша на биомедицинские науки, а позже работал преподавателем в Тяньцзинском колледже в Китае.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подлинность видео и его детали проверяются, поскольку Россия неоднократно распространяла фейки.
Между тем австралийский МИД призвал Россию соблюдать международное гуманитарное право, особенно в обращении с военнопленными. Семье Дженкинса оказывают консульскую помощь.
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