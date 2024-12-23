Россия опубликовала видео с якобы пленным австралийцем. Канберра проверяет его

На видео мужчина в военной форме называет себя 32-летним Оскаром Дженкинсом, якобы проживающим в Австралии и Украине и работающим учителем

Российский оккупант (Фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда опубликовала видео, на котором идет допрос якобы пленного гражданина Австралии. В Канберре заявили, что верифицируют ролик, пишет The Guardian.

Первым видео опубликовал российский пропагандист Александр Сладков, впоследствии он распространился в Telegram-каналах и социальных сетях врага.

На видео мужчина в военной форме называет себя 32-летним Оскаром Дженкинсом, якобы проживающим в Австралии и Украине и работающим учителем. Его лицо в грязи, руки связаны скотчем или веревкой.

Он отвечает на вопросы россиянина на ломаном украинском и английском, россияне несколько раз бьют мужчину по лицу, если он отвечает недостаточно быстро. Он утверждает, что его задержали вблизи Краматорска Донецкой области.

❗️BREAKING! HUGE NEWS! Russian forces just just captured Australian Mercenary for first time since the beginning of the Special Military Operation.



🇷🇺🇦🇺The captured Australian mercenaries name is Oscar Jenkins. Russians имеет таковой him alive. This is huge. A prisoner… pic.twitter.com/MbUGpVAAx2 — Peacemaker (@peacemaket71) December 22, 2024

Как выяснили журналисты, в соцсети LinkedIn есть профиль с именем Oscar Jenkins без фотографии. Согласно профилю, Дженкинс учился в частной Мельбурнской гимназии, поступил в Университет Монаша на биомедицинские науки, а позже работал преподавателем в Тяньцзинском колледже в Китае.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что подлинность видео и его детали проверяются, поскольку Россия неоднократно распространяла фейки.

Между тем австралийский МИД призвал Россию соблюдать международное гуманитарное право, особенно в обращении с военнопленными. Семье Дженкинса оказывают консульскую помощь.

22 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что количество расстрелов украинских пленных оккупантами увеличивается с каждым месяцем.

В тот же день стало известно, что оккупанты казнили пятерых пленных бойцов ВСУ вблизи Угледара, начато расследование.

18 декабря омбудсмен по правам человека Лубинец заявил, что подтверждено 177 казней украинских военных, больше всего из них произошло в 2024 году.