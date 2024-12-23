Росія опублікувала відео з нібито полоненим австралійцем. Канберра перевіряє його

На відео чоловік у військовій формі називає себе 32-річним Оскаром Дженкінсом, який нібито проживає в Австралії й Україні та працює вчителем

Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда опублікувала відео, на якому допитують нібито полоненого громадянина Австралії. У Канберрі заявили, що верифікують ролик, пише The Guardian.

Першим відео опублікував російський пропагандист Олександр Сладков, згодом воно поширилося в Telegram-каналах і соціальних мережах ворога.

На відео чоловік у військовій формі називає себе 32-річним Оскаром Дженкінсом, який нібито проживає в Австралії й Україні та працює вчителем. Його обличчя забруднене, руки зв’язані скотчем або мотузкою.

Він відповідає на запитання росіянина ламаною українською й англійською, росіяни кілька разів б’ють чоловіка по обличчю, якщо він відповідає недостатньо швидко. Він стверджує, що його затримали поблизу Краматорська на Донеччині.

❗️BREAKING! HUGE NEWS! Russian forces have just captured an AUSTRALIAN Mercenary for the first time since the beginning of the Special Military Operation.



????The captured Australian mercenaries name is Oscar Jenkins. The Russians have taken him alive. This is huge. A prisoner… pic.twitter.com/MbUGpVAAx2 — Peacemaker (@peacemaket71) December 22, 2024

Як з'ясували журналісти, у соцмережі LinkedIn є профіль з іменем Oscar Jenkins без фотографії. Згідно з профілем, Дженкінс навчався у приватній Мельбурнській гімназії, вступив до Університету Монаша на біомедичні науки, а пізніше працював викладачем у Тяньцзінському коледжі в Китаї.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що автентичність відео та його деталі поки що перевіряють, оскільки Росія неодноразово поширювала фейки.

Тим часом австралійське МЗС закликало Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права, особливо щодо поводження з військовополоненими. Родині Дженкінса надають консульську допомогу.

22 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем.

Того ж дня стало відомо, що окупанти стратили п'ятьох полонених бійців ЗСУ поблизу Вугледара, розпочато розслідування.

18 грудня омбудсмен із прав людини Лубінець заявив, що підтверджено 177 страт українських військових, найбільше з них сталося у 2024 році.