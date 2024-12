Росія опублікувала відео з нібито полоненим австралійцем. Канберра перевіряє його

Російська воєнна пропаганда опублікувала відео, на якому допитують нібито полоненого громадянина Австралії. У Канберрі заявили, що верифікують ролик, пише The Guardian.

Першим відео опублікував російський пропагандист Олександр Сладков, згодом воно поширилося в Telegram-каналах і соціальних мережах ворога.

На відео чоловік у військовій формі називає себе 32-річним Оскаром Дженкінсом, який нібито проживає в Австралії й Україні та працює вчителем. Його обличчя забруднене, руки зв’язані скотчем або мотузкою.

Він відповідає на запитання росіянина ламаною українською й англійською, росіяни кілька разів б’ють чоловіка по обличчю, якщо він відповідає недостатньо швидко. Він стверджує, що його затримали поблизу Краматорська на Донеччині.

❗️BREAKING! HUGE NEWS! Russian forces have just captured an AUSTRALIAN Mercenary for the first time since the beginning of the Special Military Operation.



????The captured Australian mercenaries name is Oscar Jenkins. The Russians have taken him alive. This is huge. A prisoner… pic.twitter.com/MbUGpVAAx2