Росія опублікувала відео з нібито полоненим австралійцем. Канберра перевіряє його
Російський окупант (Фото: ресурс пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда опублікувала відео, на якому допитують нібито полоненого громадянина Австралії. У Канберрі заявили, що верифікують ролик, пише The Guardian

Першим відео опублікував російський пропагандист Олександр Сладков, згодом воно поширилося в Telegram-каналах і соціальних мережах ворога.

На відео чоловік у військовій формі називає себе 32-річним Оскаром Дженкінсом, який нібито проживає в Австралії й Україні та працює вчителем. Його обличчя забруднене, руки зв’язані скотчем або мотузкою.

Він відповідає на запитання росіянина ламаною українською й англійською, росіяни кілька разів б’ють чоловіка по обличчю, якщо він відповідає недостатньо швидко. Він стверджує, що його затримали поблизу Краматорська на Донеччині.

Як з'ясували журналісти, у соцмережі LinkedIn є профіль з іменем Oscar Jenkins без фотографії. Згідно з профілем, Дженкінс навчався у приватній Мельбурнській гімназії, вступив до Університету Монаша на біомедичні науки, а пізніше працював викладачем у Тяньцзінському коледжі в Китаї.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе заявив, що автентичність відео та його деталі поки що перевіряють, оскільки Росія неодноразово поширювала фейки.

Тим часом австралійське МЗС закликало Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права, особливо щодо поводження з військовополоненими. Родині Дженкінса надають консульську допомогу.

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