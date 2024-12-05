Щонайменше шість мерів та голів громад перебувають у російському полоні – Зеленський

Президент зазначив, що вже вдалося повернути з полону 3767 українців та українок

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

Наразі у російському полоні перебувають щонайменше шість мерів міст та голів громад, повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні до правозахисної спільноти.

"Зараз у російському полоні також щонайменше шість мерів міст і голів громад. Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками в неволі. І не тільки з 22-го року. Але й з 2014-го. Ми робимо все, щоб їх повернути", – заявив голова держави.

Він зазначив, що вже вдалося повернути з полону 3767 українців та українок.

Для цього, додав президент, Україна залучає посередників, шукає різні переговорні, політичні та юридичні можливості.

"І ми вважаємо, що злочин – не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає всіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей і покарати Росію за все принесене її війною", – зауважив Зеленський.