По меньшей мере шесть мэров и глав общин находятся в российском плену – Зеленский
Сейчас в российском плену находятся по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин, сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к правозащитному сообществу.
"Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не повинны, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть", – заявил глава государства.
Он отметил, что уже удалось вернуть из плена 3767 украинцев и украинок.
Для этого, добавил президент, Украина привлекает посредников, ищет разные переговорные, политические и юридические возможности.
"И мы считаем, что преступление – не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают все усилия, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", – заметил Зеленский.
- Накануне, 4 декабря, стало известно, что во время последнего обмена пленными Украине вернули тело городского головы временно оккупированного Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.
- Российские захватчики похитили его более двух лет назад и все время пытали в плену.