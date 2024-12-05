По меньшей мере шесть мэров и глав общин находятся в российском плену – Зеленский

Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

Сейчас в российском плену находятся по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин, сообщил президент Владимир Зеленский в обращении к правозащитному сообществу.

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"Сейчас в российском плену также по меньшей мере шесть мэров городов и глав общин. Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не повинны, но годами в неволе. И не только с 22-го года. Но и с 2014-го. Мы делаем все, чтобы их вернуть", – заявил глава государства.

Он отметил, что уже удалось вернуть из плена 3767 украинцев и украинок.

Для этого, добавил президент, Украина привлекает посредников, ищет разные переговорные, политические и юридические возможности.

"И мы считаем, что преступление – не только то, что стольких наших людей Россия удерживает в плену, издевается над ними, но и то, что многие в мире до сих пор не прилагают все усилия, чтобы прекратить это преступление, вернуть людей и наказать Россию за все принесенное ее войной", – заметил Зеленский.