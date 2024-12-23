Двоє військових 28-ї бригади взяли в полон п'ятьох окупантів – відео
Двоє бійців 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу відбили ворожий штурм та полонили п'ятьох росіян. Про це повідомили у пресслужбі бригади.
Сталося це на Торецькому напрямку, де зростає кількість ворожих штурмів.
Ворог спочатку атакував піхоту з дронів димовими шашками, щоб "викурити" з позиції. Паралельно з цим вісім російських солдатів пішли на штурм.
Ворога помітили пілоти та піхотинці 5-го стрілецького батальйону 28 ОМБр. Українські воїни загнали росіян у бліндаж та почали "розбирати" ударними дронами. Паралельно з цим двоє піхотинців вирішили взяти окупантів у полон.
Спочатку вони вмовляли росіян здатися, але ті відмовлялися. Однак після кількох влучних кидків гранат ворогу "доступно пояснили", що полон – єдиний шанс вижити.
П'ятеро ворожих штурмовиків здалися, а наступні групи були розбиті вогнем українських військових.
У бригаді зазначили, що один із бійців, який полонив росіян, близько року перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ). Однак завдяки програмі повернення зміг долучитися до лав 28 ОМБр.
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