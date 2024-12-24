ЗСУ без жодного пострілу взяли в полон 11 військових РФ, зокрема білоруса – відео
Українські військовослужбовці взяли в полон 11 представників окупаційної армії, серед них – один громадянин Білорусі. Про це повідомила пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
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Окупантів взяли в полон бійці 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади разом із суміжними підрозділами.
"Все це відбулося за один раз і без жодного пострілу, адже налякані окупанти після оточення викинули зброю та схилили голови перед українськими військовими", – йдеться у повідомленні ДШВ.
Серед військових РФ був громадянин Білорусі, якого відправили на війну обманом. Він розповів, що його примусили підписати контракт російські силовики. В момент підписання контракту він перебував у стані алкогольного сп'яніння.
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- 23 грудня стало відомо, що двоє бійців 28 бригади відбили ворожий штурм та полонили п'ятьох росіян.