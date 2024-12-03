Бійці 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені Князя Ізяслава Мстиславича ліквідували 17 і взяли у полон вісьмох росіян під час двох операцій у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі ССО й опублікували відповідне відео.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

У повідомленні йдеться, що в одну з ночей, бійці Сил спецоперацій тихо проникли на ворожі позиції, ліквідували сімох росіян і змусили ще вісьмох здатися у полон.

"Під час іншого успішного нальоту воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів", – зазначили військові.

Після виконання місії група без втрат відступила, додали у ССО.

6 листопада стало відомо, що Сили оборони взяли в полон військовослужбовця 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, який був свідком вбивства українських військовополонених і посмертного відтинання їм голів.

20 листопада ДШВ повідомили, що українські десантники в одному бою у Курській області взяли у полон близько трьох десятків росіян.