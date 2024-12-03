Курщина. Бійці ССО показали, як ліквідували та взяли у полон два десятки росіян – відео
Бійці 8-го полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій імені Князя Ізяслава Мстиславича ліквідували 17 і взяли у полон вісьмох росіян під час двох операцій у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі ССО й опублікували відповідне відео.
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У повідомленні йдеться, що в одну з ночей, бійці Сил спецоперацій тихо проникли на ворожі позиції, ліквідували сімох росіян і змусили ще вісьмох здатися у полон.
"Під час іншого успішного нальоту воїни ССО вночі знищили ще десятьох ворогів", – зазначили військові.
Після виконання місії група без втрат відступила, додали у ССО.
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