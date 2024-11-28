Під Покровськом окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених – фото
Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Покровському районі Донецької області російські окупанти стратили ще чотирьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством.

За даними прокуратури, 22 листопада представники Збройних сил Росії здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району.

Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців ЗСУ вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматів.

В ОГП зазначили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Під Покровськом окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених – фото
Фото: ОГП
Читайте також
ОГП: Кількість розстрілів українських полонених окупантами збільшується з кожним місяцем
війнадонецька областьпрокуратурапокровський напрямок