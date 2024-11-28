Під Покровськом окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених – фото

Це сталося 22 листопада біля села Петрівка, заявили в прокуратурі

Російські загарбники (Фото: ресурс окупантів)

У Покровському районі Донецької області російські окупанти стратили ще чотирьох українських військовослужбовців, яких взяли в полон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв, поєднаного з умисним вбивством.

За даними прокуратури, 22 листопада представники Збройних сил Росії здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу села Петрівка Покровського району.

Під час ворожого штурму четверо військовослужбовців ЗСУ вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматів.

В ОГП зазначили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Фото: ОГП

4 жовтня 2024 року ОГП повідомив, що почалося розслідування розстрілу 16 військовополонених під Покровськом. У США заявили, що не можуть підтвердити інформацію, бо їм бракує доказів.

20 листопада стало відомо, що окупанти розстріляли двох українських військовополонених під Покровськом. Перевіряються дані про вбивство окупантами ще трьох поранених українських військових на цьому самому напрямку.

26 листопада прокуратура повідомляла про розстріл окупантами п’ятьох українських військовослужбовців біля Петрівки.