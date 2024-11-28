Под Покровском оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных – фото
Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты казнили еще четырех украинских военнослужащих, взятых в плен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Украинские правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством.

По данным прокуратуры, 22 ноября представители Вооруженных сил России совершили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи села Петровка Покровского района.

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих ВСУ вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматов.

В ОГП отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Под Покровском оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных – фото
Фото: ОГП
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