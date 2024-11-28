Под Покровском оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных – фото

Это произошло 22 ноября у села Петровка, заявили в прокуратуре

Российские захватчики (Фото: ресурс оккупантов)

В Покровском районе Донецкой области российские оккупанты казнили еще четырех украинских военнослужащих, взятых в плен. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Украинские правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенных с умышленным убийством.

По данным прокуратуры, 22 ноября представители Вооруженных сил России совершили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи села Петровка Покровского района.

Во время вражеского штурма четверо военнослужащих ВСУ вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматов.

В ОГП отметили, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Фото: ОГП

4 октября 2024 года ОГП сообщил, что началось расследование расстрела 16 военнопленных под Покровском. В США заявили, что не могут подтвердить информацию, потому что им не хватает доказательств.

20 ноября стало известно, что оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных под Покровском. Проверяются данные об убийстве оккупантами еще трех раненых украинских военных на этом же направлении.

26 ноября прокуратура сообщала о расстреле оккупантами пяти украинских военнослужащих возле Петровки.