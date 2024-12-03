Бойцы 8-го полка специального назначения Силы специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича ликвидировали 17 и взяли в плен восьмерых россиян во время двух операций в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ССО и опубликовали соответствующее видео.

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В сообщении говорится, что в одну из ночей, бойцы Сил спецопераций тихо проникли на вражеские позиции, ликвидировали семерых россиян и заставили еще восьмерых сдаться в плен.

"Во время другого успешного налета воины ССО ночью уничтожили еще десять врагов", – отметили военные.

После выполнения миссии группа без потерь отступила, добавили в ССО.

6 ноября стало известно, что Силы обороны взяли в плен военнослужащего 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, свидетеля убийства украинских военнопленных и посмертного отсечения им голов.

20 ноября ДШУ сообщили, что украинские десантники в одном бою в Курской области взяли в плен около трех десятков россиян.