Пропагандисты "взяли в плен" украинского летчика под Курском. Воздушные силы опровергли

Сообщения и видео допросов попавших в плен украинских военных являются частью информационной войны, которую ведет агрессор, говорят в ВС

Фото: Воздушные силы/Facebook

Российская государственная пропаганда утверждает, что украинский летчик якобы сдался в плен войскам агрессора в Курской области. В Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины заявили, что это очередная дезинформация.

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Утром 29 декабря топ-пропагандистское агентство ТАСС написало, что в Курской области якобы украинский летчик, названный Владимиром Поповичем, сдался в плен россиянам.

"К сожалению, случаи плена военнослужащих, ранее служивших в Воздушных Силах, бывают. Однако информация о взятии в плен украинского пилота является фейковой. Все украинские летчики продолжают выполнять задачи по защите страны", – отреагировали в Воздушных силах.

Там добавили, что сообщения и видео допросов попавших в плен украинских военных являются частью информационной войны, которую ведет агрессор.

2 ноября стало известно, что в Украине появился центр реинтеграции освобожденных из российского плена военных – первое подобное учреждение в стране.

22 ноября Офис генпрокурора сообщил, что количество расстрелов украинских военнопленных российскими захватчиками увеличивается с каждым месяцем.