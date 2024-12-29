Пропагандисти "взяли у полон" українського льотчика на Курщині. Повітряні сили спростували

Повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор, кажуть у ПС

Фото: Повітряні сили/Facebook

Російська державна пропаганда стверджує, що український льотчик нібито здався у полон військам агресора у Курській області. У Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України заявили, що це чергова дезінформація.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Вранці 29 грудня топпропагандистська агенція ТАСС написала, що у Курській області нібито український льотчик, названий Володимиром Поповичем, здався у полон росіянам.

"На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", – відреагували у Повітряних силах.

Там додали, що повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор.

2 листопада стало відомо, що в Україні з'явився центр реінтеграції звільнених з російського полону військових – перший подібний заклад у країні.

22 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що кількість розстрілів українських військовополонених російськими загарбниками збільшується з кожним місяцем.