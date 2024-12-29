Пропагандисти "взяли у полон" українського льотчика на Курщині. Повітряні сили спростували
Російська державна пропаганда стверджує, що український льотчик нібито здався у полон військам агресора у Курській області. У Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України заявили, що це чергова дезінформація.
Вранці 29 грудня топпропагандистська агенція ТАСС написала, що у Курській області нібито український льотчик, названий Володимиром Поповичем, здався у полон росіянам.
"На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних Силах, трапляються. Однак інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни", – відреагували у Повітряних силах.
Там додали, що повідомлення та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде агресор.
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