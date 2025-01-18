Ситуація на Покровському напрямку найскладніша, але росіян у місті немає – ОСУВ "Хортиця"

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Однак інформація про захід до міста окупантів не відповідає дійсності, заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця".

"Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності", – сказано в повідомленні.

Військові зазначили, що наразі тривають бої на підступах до агломерації. Сили оборони відбивають атаки ворога, попри його чисельну перевагу, та намагаються завадити розвинути наступ.

В "Хортиці" зазначили, що перевірена та виважена інформація про бойові дії на усіх ділянках фронту регулярно уточнюється та надається в офіційних каналах.

"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", – зазначили військові та закликали використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.