Ситуація на Покровському напрямку найскладніша, але росіян у місті немає – ОСУВ "Хортиця"
Ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Однак інформація про захід до міста окупантів не відповідає дійсності, заявили в оперативно-стратегічному угрупуванні військ "Хортиця".
"Деякими медіа та в соціальних мережах розповсюджується інформація щодо присутності противника у Покровську. Така інформація не відповідає дійсності", – сказано в повідомленні.
Військові зазначили, що наразі тривають бої на підступах до агломерації. Сили оборони відбивають атаки ворога, попри його чисельну перевагу, та намагаються завадити розвинути наступ.
В "Хортиці" зазначили, що перевірена та виважена інформація про бойові дії на усіх ділянках фронту регулярно уточнюється та надається в офіційних каналах.
"Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога", – зазначили військові та закликали використовувати інформацію виключно з офіційних джерел.
- 2 січня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ зірвали наступи росіян на Суми, Харків та Запоріжжя.
- Того самого дня повідомлялося, що Росія не хоче великого міського бою у Покровську і намагається обійти місто.
- 14 січня повідомлялося, що У зведеннях Генштабу більше немає Курахівського напрямку, але бої тривають. Річ у тому, що військовими була перерозподілена система напрямків.