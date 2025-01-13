Речник ЗСУ: Росіяни намагаються частково оточити Покровськ та взяти лісосмугу – карта

Росіяни намагаються "зачепитись за кожен будинок" у населених пунктах поблизу Покровська і просуватися далі

Фото: ЕРА/Maria Senovilla

Російські окупаційні війська намагаються частково оточити Покровськ у Донецькій області та взяти під контроль лісосмугу, через яку йде постачання до міста. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

За його словами, поблизу Покровська є низка малих населених пунктів: Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд тощо. Росіяни намагаються там "зачепитись за кожен будинок" і просуватися далі.

"Вони намагаються взяти його [Покровськ] хоча б у часткове оточення, скоріш за все, вийти на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання до міста Покровськ. І це логічно, що вони так роблять", – висловився Трегубов.

Карта: DeepState

Карта: DeepState