Речник ЗСУ: Росіяни намагаються частково оточити Покровськ та взяти лісосмугу – карта
Російські окупаційні війська намагаються частково оточити Покровськ у Донецькій області та взяти під контроль лісосмугу, через яку йде постачання до міста. Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.
За його словами, поблизу Покровська є низка малих населених пунктів: Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий труд тощо. Росіяни намагаються там "зачепитись за кожен будинок" і просуватися далі.
"Вони намагаються взяти його [Покровськ] хоча б у часткове оточення, скоріш за все, вийти на лісосмугу, яка недалеко від траси, через яку йде частина постачання до міста Покровськ. І це логічно, що вони так роблять", – висловився Трегубов.
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