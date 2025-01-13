Спикер ВСУ: Россияне пытаются частично окружить Покровск и взять лесополосу – карта

Россияне пытаются "зацепиться за каждый дом" в населенных пунктах вблизи Покровска и продвигаться дальше

Фото: ЕРА/Maria Senovilla

Российские оккупационные войска пытаются частично окружить Покровск в Донецкой области в и взять под контроль лесополосу, через которую идет поставка в город. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, вблизи Покровска есть ряд малых населенных пунктов: Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Проминь, Новый труд. Россияне пытаются там "зацепиться за каждый дом" и продвигаться дальше.

"Они пытаются взять его [Покровск] хотя бы в частичное окружение, скорее всего, выйти на лесополосу, которая недалеко от трассы, через которую идет часть снабжения города Покровска. И это логично, что они так делают", – высказался Трегубов.

Карта: DeepState

Карта: DeepState