Спикер ВСУ: Россияне пытаются частично окружить Покровск и взять лесополосу – карта
Российские оккупационные войска пытаются частично окружить Покровск в Донецкой области в и взять под контроль лесополосу, через которую идет поставка в город. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
По его словам, вблизи Покровска есть ряд малых населенных пунктов: Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Проминь, Новый труд. Россияне пытаются там "зацепиться за каждый дом" и продвигаться дальше.
"Они пытаются взять его [Покровск] хотя бы в частичное окружение, скорее всего, выйти на лесополосу, которая недалеко от трассы, через которую идет часть снабжения города Покровска. И это логично, что они так делают", – высказался Трегубов.
- 30 декабря 2024 года главком Сырский сообщил, что в последнюю неделю российские войска теряют в Донецкой области до 1700 человек в сутки.
- По данным Минобороны, в декабре 2024 года зафиксированы наибольшие безвозвратные и санитарные потери живой силы агрессора – 48 670 человек, что стало рекордным показателем с начала вторжения.