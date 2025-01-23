У Великій Новосілці ризик оперативного оточення, військові докладають зусиль для недопущення – ЗСУ

На напрямку ситуація "динамічна, важка", й військові стежать за її розвитком та розглядають різні варіанти, як її поліпшити, заявив речник ОСУВ "Хортиця"

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Існує ризик оперативного оточення селища Велика Новосілка – військові докладають зусиль, аби не допустити цього. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

"[На цьому напрямку росіяни проводять] змішані штурми, там застосовується і піхота, і техніка. Здебільшого, щоправда, піхота. Але проблем там багато насправді. Велика Новосілка зараз перебуває у доволі скрутному становищі, і українські воїни роблять усе для того, щоб не допустити подальшого просування противника", – розповів він.

Трегубов зазначив, що наразі головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перебуває у зоні відповідальності угруповання – і відповідні найскладніші напрямки (як-от Велика Новосілка та Покровськ) перебувають на постійному контролі.

Речник повідомив, що на напрямку Великої Новосілки ситуація "динамічна, важка" й військові стежать за її розвитком та розглядають різні варіанти, як її поліпшити.

"Повного оточення там [у Великій Новосілці] немає, є ризик оперативного оточення – це правда, але робляться зусилля, щоб його не допустити, і робляться зусилля, щоби росіянам не вдалося заблокувати підходи до міста. Хоча вони намагаються взяти їх під вогневий контроль", – розповів військовий.

Він зауважив: річка, що протікає через селище, ускладнює маневрування, проте всі відповідні проблеми з обороною були відомі раніше, й розробляються варіанти, як цьому зарадити.

Трегубов зауважив, що на цьому напрямку у росіян є велика кількісна перевага, зокрема в особовому складі.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Згодом в угрупованні "Хортиця" додали, що українське командування проводить заходи з посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, а також з посилення та забезпечення флангів.

Військові зазначили, що сплановано заходи стосовно дій у випадку загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

В ОСУВ зазначили, що разом із цим росіяни посилюють свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передовій, так і на українське суспільство загалом.

"Головна мета російських пропагандистів — розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок — зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції. Ворог використовує інформацію як зброю, вміло ховаючись за джерелами її подачі", – йдеться у повідомленні.

18 січня в угрупованні "Хортиця" повідомили, що ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на лінії зіткнення. Однак інформація про захід до міста окупантів не відповідає дійсності.