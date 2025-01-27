Россияне частично вошли в Великую Новоселку, ВСУ отвели с позиций – ОСУВ "Хортица"

ВСУ (Иллюстративное фото: 79-я бригада)

Армия России заняла значительную часть Великой Новоселки на Новопавловском направлении. Вооруженные Силы Украины прилагают усилия, чтобы сдержать вражеских солдат от дальнейшего продвижения, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Отмечается, что в Великой Новоселке продолжаются бои. Оккупанты почти 30 раз из артиллерии обстреляли позиции украинских военных в этом населенном пункте.

В то же время в эфире телемарафона спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что часть украинских войск была выведена из Великой Новоселки.

"Во избежание окружения украинских сил в южной части населенного пункта они оттуда были выведены. Украинские силы удерживают некоторые позиции в пределах населенного пункта, но это ближе к его окраине... Поэтому по состоянию на данный момент, да, россияне зашли в значительную часть населенного пункта в то время как украинцы удерживают некоторые его рубежи, чтобы враг не прошел дальше", – сказал Трегубов.

Он отметил, что любые другие действия могли бы повлечь за собой окружение и ненужные потери среди украинских защитников.

Кроме этого, за минувшие сутки враг совершил 150 артиллерийских обстрелов Часова Яра и 91 – Торецка, также город атаковали управляемой авиабомбой (КАБ). Кроме этого, оккупанты применяли БпЛА разных типов.

"В результате штурмовых действий и огневого воздействия противника некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры по недопущению ухудшения тактического положения", – отметили в ОСУВ "Хортица".

Бои на Новопавловском направлении, фото: скриншот видео