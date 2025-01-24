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В Курской области, несмотря на преимущество россиян, Силы обороны проводят тактические контрнаступательные действия. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

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По его словам, местами украинские военные выдавливают захватчиков с отдельных позиций.

Фактически российско-корейские силы сохраняют преимущество в личном составе, однако из-за особенностей местности и потери техники и личного состава их темп движения был заторможен, а первоначальные планы были нарушены, пояснил Коваленко.

Президент Зеленский сообщал, что из 12 000 северокорейских военных, участвующих в боях в Курской области, погибли 4000. По данным NYT, Северная Корея в течение двух месяцев направит подкрепление в Курскую область.

Это подтверждает и Буданов. Он говорит, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.