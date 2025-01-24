В Курской области украинские войска разгромили российскую колонну техники. Видео показала 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада ВСУ.

"Благодаря слаженной работе подразделений нашей бригады очередная колонна вражеской техники превратилась в металлолом. Каждое наступление противника мы готовы остановить точными и разрушительными поражениями!" – говорится в сообщении.

На видео российская колонна из четырех единиц техники попадает под украинские удары. Экипажи разбегаются из пораженной техники – и тогда по личному составу тоже наносятся удары.

По данным NYT, Северная Корея в течение двух месяцев направит подкрепление в Курскую область.

Это подтверждает и Буданов. Он говорит, что в 2025 году КНДР передаст России новую партию баллистических ракет малой дальности KN-23, артиллерийские системы и снаряды.

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